Ломидзе: Ожидаем беспрецедентный прорыв на турецком направлении

Топ-1: Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
«Это уже вторая попытка Анкары максимально упростить въезд для российских граждан на турецкие курорты. Если она увенчается успехом, то это может привести к беспрецедентному прорыву на турецком туристическом направлении. Как предполагают эксперты, большое количество российских граждан, не имеющих загранпаспорта, буквально ринется на турецкие курорты. Возможно, из-за этого наши курорты потеряют часть туристов. Долю, которую они могут потерять, оценить сложно, но если цены на российских курортах будут конкурентны по сравнению с российскими, то, конечно, перераспределение, скорее всего произойдет», - отметила Майя Ломидзе в беседе с НСН.
Топ-2: Британский турхолдинг «Томас Кук» покупает российский «Библио-Глобус».
«Это крупнейшая сделка в сфере туризма за последние несколько лет, касающаяся российского рынка. И в результате этой сделки создается самый крупный туроператор по внутреннему, въездному и выездному туризму. В совокупности Thomas Cook (теперь уже в лице «Библио-Глобуса») обслужит минимум 4 миллиона человек, и все остальные туроператоры теперь уже с большим отрывом следуют за лидером рынка», - подчеркнула Майя Ломидзе в беседе с НСН.
Топ-3: Дату вступления в силу «Закона о хостелах» согласует спецкомиссия Совфеда и ГД
«Это, можно сказать, скандальный законопроект, который в течение последних двух лет всплывает в своей радикальной формулировке: «запретить всем хостелам и объектам размещения занимать так называемые жилые помещения». То есть, в квартирах и жилых домах хостелов быть не должно, по мнению автора законопроекта госпожи Хованской. В то же время, и владельцы хостелов, и, например, такие города, как Санкт-Петербург или Москва, могут серьезно пострадать от вступления в силу этого закона в тех формулировках, которые были предложены разработчиками. И эта согласительная комиссия необходима для того, чтобы, возможно, договориться о каком-то компромиссе», - пояснила Майя Ломидзе в беседе с НСН.
Топ-4: Каньон в Исландии закрывают до 1 июня из-за овертуризма
«Возможно, таких хэдлайнеров стоит приглашать и нашим регионам. До овертуризма у нас во многих местах еще очень далеко, а увеличить поток таким инструментарием было бы неплохо», - заявила Майя Ломидзе в беседе с НСН.