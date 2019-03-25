Ломидзе: Ожидаем беспрецедентный прорыв на турецком направлении

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

Топ-1: Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Анкара в готовности обсудить возможность предоставления гражданам Российской Федерации посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«Это уже вторая попытка Анкары максимально упростить въезд для российских граждан на турецкие курорты. Если она увенчается успехом, то это может привести к беспрецедентному прорыву на турецком туристическом направлении. Как предполагают эксперты, большое количество российских граждан, не имеющих загранпаспорта, буквально ринется на турецкие курорты. Возможно, из-за этого наши курорты потеряют часть туристов. Долю, которую они могут потерять, оценить сложно, но если цены на российских курортах будут конкурентны по сравнению с российскими, то, конечно, перераспределение, скорее всего произойдет», - отметила Майя Ломидзе в беседе с НСН.

Топ-2: Британский турхолдинг «Томас Кук» покупает российский «Библио-Глобус».

Британский туроператорский холдинг «Томас Кук» объявил о покупке российской компании «Библио-Глобус». Для сделки будет создано совместное предприятие, которое станет владельцем 100 % акций «Библио-Глобуса», купив их за 10 миллионов долларов, а сам Thomas Cook приобретет 30% акций совместной компании за 3 миллиона долларов до конца мая.

«Это крупнейшая сделка в сфере туризма за последние несколько лет, касающаяся российского рынка. И в результате этой сделки создается самый крупный туроператор по внутреннему, въездному и выездному туризму. В совокупности Thomas Cook (теперь уже в лице «Библио-Глобуса») обслужит минимум 4 миллиона человек, и все остальные туроператоры теперь уже с большим отрывом следуют за лидером рынка», - подчеркнула Майя Ломидзе в беседе с НСН.

Топ-3: Дату вступления в силу «Закона о хостелах» согласует спецкомиссия Совфеда и ГД

Госдума создала комиссию с Советом Федерации для согласования даты вступления в силу закона о хостелах. Депутатам и сенаторам предстоит решить этот вопрос до 29 марта.

«Это, можно сказать, скандальный законопроект, который в течение последних двух лет всплывает в своей радикальной формулировке: «запретить всем хостелам и объектам размещения занимать так называемые жилые помещения». То есть, в квартирах и жилых домах хостелов быть не должно, по мнению автора законопроекта госпожи Хованской. В то же время, и владельцы хостелов, и, например, такие города, как Санкт-Петербург или Москва, могут серьезно пострадать от вступления в силу этого закона в тех формулировках, которые были предложены разработчиками. И эта согласительная комиссия необходима для того, чтобы, возможно, договориться о каком-то компромиссе», - пояснила Майя Ломидзе в беседе с НСН.

Топ-4: Каньон в Исландии закрывают до 1 июня из-за овертуризма

Каньон в Исландии закрывают до 1 июня из-за овертуризма. Наплыв туристов произошел после того, как на фоне каньона свой клип снял популярный певец Джастин Бибер.

«Возможно, таких хэдлайнеров стоит приглашать и нашим регионам. До овертуризма у нас во многих местах еще очень далеко, а увеличить поток таким инструментарием было бы неплохо», - заявила Майя Ломидзе в беседе с НСН.