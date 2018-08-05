Момент покушения на президента Венесуэлы попал на видео

Попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершена в столице страны, Каракасе. В ходе парада по случаю годовщины создания Национальной гвардии воздухе взорвалось несколько беспилотных летательных аппаратов. Видеоагентство Ruptly публикует видео, запечатлевшее реакцию главы государства в момент взрыва.

Сразу после детонации беспилотников охранники прикрыли Мадуро раскладными бронещитами. Президент не пострадал, он предпринял попытку продолжить речь. Ранения получили не менее семи военных. По оценке самого Николаса Мадуро, нападение могли организовать местные и колумбийские правые силы. Несколько подозреваемых уже задержаны, передает RT .