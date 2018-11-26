МИД РФ объявил протест из-за действий ВМС Украины в Керченском проливе

МИД России объявил протест в связи с действиями украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

«МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Чёрном море», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что российская сторона требует срочного созыва заседания Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации, передает RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести на Украине в связи с инцидентом военное положение. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат это предложение.