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МИД РФ объявил протест из-за действий ВМС Украины в Керченском проливе

26 Ноября 2018 в 15:09
МИД РФ объявил протест из-за действий ВМС Украины в Керченском проливе

МИД России объявил протест в связи с действиями украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

«МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Чёрном море», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что российская сторона требует срочного созыва заседания Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации, передает RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести на Украине в связи с инцидентом военное положение. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат это предложение. 

 

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