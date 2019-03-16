МИД назвал ответные меры России по ДРСМД

Министерство иностранных дел сообщило о принятии ответных мер в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что Москва отказывается размещать вооружение на территории Европы первой. Сначала этот шаг должен сделать Вашингтон.

Он заявил, что в случае нежелания европейцев столкнуться с полным военно-политическим и геополитическим подчинением США, возникнет негативная реакция на размещение американских ракет.

Незадолго до этого, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Вашингтон искусственно создает неопределенные ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Такая политика может стать причиной возвращения холодной войны.

Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.

