МИД назвал бессмысленными угрозы США в сторону «Роснефти»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова госсекретаря США Майка Помпео. Он обвинил «Роснефть» в закупке венесуэльской нефти у PDVSA вопреки действию санкции, пишет RT.

В комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства говорится, что угрозы в адрес корпорации бессмысленны. Кроме того, по их словам, «Роснефть» находится под действием санкций уже пятый год, однако на успешности ее работы это никак не влияет. Зато американские партнеры, которых Вашингтон заставил прекратить сотрудничество, напротив, во многом потеряли.

Отмечается, что данные шаги американского правительства приводят к снижению доверия со стороны мирового сообщества.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему США не смогут наказать «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой.