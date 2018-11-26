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«Microsoft» обошла «Apple» по капитализации

26 Ноября 2018 в 22:36
«Microsoft» обошла «Apple» по капитализации

Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд, сообщил «Bloomberg».

В октябре рыночная капитализация «Apple» достигла рекордных $1,1 трлн. С тех пор компания потеряла в цене около $300 млрд (22%), передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс на специализированной выставке в Китае представил работающий без воды туалет. Миллиардер заявил, что представленные общественности технологии являются наиболее важными достижениями в области сантехники за последние 200 лет. Гейтс участвовал в мероприятии, как основатель фонда, который потратил на стимулирование исследований в этой сфере порядка 200 миллионов долларов.

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