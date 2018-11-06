Билл Гейтс представил работающий без воды туалет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на специализированной выставке в Китае представил работающий без воды туалет. Как пишет РИА Новости, миллиардер заявил, что представленные технологии являются наиболее важными достижениями в области человеческой сантехники за последние 200 лет. Кроме того, отмечается, что основатель компании Microsoft участвовал в мероприятии, как основатель фонда, потративший на стимулирование исследований в сфере сантехники порядка 200 миллионов долларов.

Отмечается, что специалисты предлагают не сбрасывать со счетов существующую проблему, напоминая, что по оценкам ЮНИСЕФ, около 4,5 миллиардов людей по всему миру не располагают полноценно функционирующими санитарно-техническим системами. В тоже время известно, что от диареи ежегодно умирают 480 тысяч детей младше пяти лет. Большая часть из них проживает в Южной Азии и тропической Африке.

Выставка Reinvented Toilet Expo стартовала в Пекине 6 ноября и продлится до 8 числа.



Напомним, ранее Билл Гейтс заявил, что криптовалюты являются смертельно опасными, так как их стали использовать для нелегальных транзакций, в том числе - для покупки наркотиков. В эфире НСН президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин завил о том, что слова американского миллиардера не имеет ничего общего с реальностью.



