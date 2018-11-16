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МФЦ ответили на обвинение в утечке персональных данных россиян

16 Ноября 2018 в 10:57
МФЦ ответили на обвинение в утечке персональных данных россиян

ГБУ МФЦ Москвы опровергли ранее появившуюся информацию об утечке персональных данных москвичей из центров госуслуг. В сообщении отмечается, что некоторые клиенты МФЦ при использовании компьютеров общего пользования оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Однако администраторы центров госуслуг Москвы, согласно регламенту, ежедневно очищают рабочий стол и корзину компьютеров.

В МФЦ также настоятельно попросили жителей не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на компьютерах в МФЦ хранятся копии документов пользователей, которые они забыли удалить после сканирования. Речь идет о копиях паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках и других персональных данных, отмечает Ura.ru.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН обвинил основателя Facebook Марка Цукерберга во вмешательстве в личную жизнь сотрудников.

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