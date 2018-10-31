Международный банк Санкт-Петербурга остался без лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Международного банка Санкт-Петербурга. В сообщении на сайте регулятора говорится, что эта финансовая организация использовала рискованную бизнес-модель, в результате чего на ее балансе образовался значительный объём проблемных активов, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что руководство и собственники Международного банка Санкт-Петербурга не предприняли необходимых действий для нормализации деятельности организации, отмечает RT.

Банк является участником системы страхования вкладов.

В среду ЦБ отозвал лицензию также у московского «Инкаробанка». Выплаты вкладчикам начнутся на позднее 14 ноября.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН рассказал, чем может обернуться большое количество кредитов россиян.