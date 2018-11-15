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Мэй пообещала довести Brexit до конца

15 Ноября 2018 в 22:26
Мэй пообещала довести Brexit до конца

Тереза Мэй намерена довести до конца процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, передает «Интерфакс».

«Я буду выполнять свою работу, добиваясь наилучшего соглашения для Великобритании», - отметила премьер.

Мэй добавила, что «роль руководителя заключается в том, чтобы принимать правильные, а не легкие решения». По ее словам, занимать высокую должность значит «нести серьезную ответственность».

Ранее НСН сообщала, что британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал прошение об отставке. Об этом он сообщил в своем твиттере. Накануне кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, это «решительный шаг», который позволит стране двигаться вперёд.

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