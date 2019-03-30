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Мэй может провести четвертое голосование по Brexit

30 Марта 2019 в 14:46
Мэй может провести четвертое голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует предпринять четвертую попытку голосования парламента по вопросу выхода государства из Европейского союза.

Предполагается, что голосование должно пройти на следующей неделе. По сообщению газеты Daily Telegraph, если условия сделки Brexit снова будут отвергнуты депутатами палаты общин, то Тереза Мэй может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН о причинах возможного заговора в Великобритании.

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