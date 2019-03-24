«Мэй вызвала раздражение». Эксперт о причинах возможного заговора в Великобритании

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН в интервью НСН оценила действия премьер-министра Великобритании по выходу из Brexit.

Британские СМИ обнаружили министерский заговор против Мэй. Обозреватель газеты Sunday Times Тим Шипман сообщил в своем Твиттере, что члены британского кабмина намерены добиться отставки премьер-министра Терезы Мэй. Уточняется, что к решению о необходимости отставки Мэй пришли 11 министров британского правительства. Причиной, по версии британского обозревателя, стали проблемы вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Глава британского правительства Тереза Мэй смогла удержаться у власти в 2018 году в связи с сомнениями в реализации плана кабмина по Brexit. За сохранение действующего состава кабмина высказались 325 парламентариев, 306 были против.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН более подробно о ситуации, которая возникла в британском парламенте.

«Среди фракции консерваторов есть сто человек стойких брекситеров, которые хотели бы сместить ее с поста лидера партии. Вызывает она раздражение и так называемых ремейнеров, которые выступают за мягкий брексит или за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Мэй вызвала недовольство и тех, и других», - заявила эксперт.

Мэй получила политический иммунитет. Сохранение правительства и самого премьер-министра у власти объясняется тем, что на сегодняшний день Мэй — единственная, кто может завершить тяжёлый процесс «развода» Великобритании с Евросоюзом. Об этом в беседе с НСН рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Тереза Мэй сейчас единственная кандидатура, которая может завершить то, что начато, поскольку просто не существует единого кандидата. Ни в партии тори (консерваторов — прим. НСН), ни в оппозиции нет никого, кто мог бы сейчас предложить что-то внятное. Поэтому, несмотря на то, что оппозиция консолидировалась, проголосовала против, но и тори, и та же североирландская партия (ДЮП, демократическая юнионистская партия — прим. НСН), которая в данном случае поддерживает консерваторов, выстояли и сумели удержать этот натиск», — заметила собеседница НСН.

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о «разводе» будет одобрен британским парламентом на следующей неделе. Омрачает перспективы принятия плана Мэй недавние атаки на парламентариев, которых она обвинила во всех бедах Brexit.

Ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу запретил Терезе Мэй выставлять на голосование парламента соглашение, уже дважды отвергнутое депутатами, без существенных изменений, сославшись на прецедент 1604 года.

Елена Ананьева отметила жесткую риторику Мэй на последней неделе, которая могла повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

«20 марта Тереза Мэй выступила с обращением к нации и при этом в оскорбительных выражениях говорила о парламенте. Проголосует ли парламент за это соглашение после того, как всю вину за состояние дел с Брекситом Тереза Мэй возложила на депутатов? По сообщениям прессы, депутаты оскорблены», — отметила собеседница НСН.

Напомним, что официальная дата выхода Великобритании из Евросоюза пока назначена на 29 марта. За неделю до судьбоносной даты уже свыше двух миллионов британцев подписали петицию на правительственном сайте с призывом повернуть процедуру Brexit вспять и отменить статью 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим документом Европейского союза.