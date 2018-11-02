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Меркель заявила о несогласии с позицией Киева по «Северному потоку-2»

2 Ноября 2018 в 08:21
Меркель заявила о несогласии с позицией Киева по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что относится к поекту «Северный поток – 2» менее критично, чем Украина. Об этом она рассказала во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Она подчеркнула, что Украина должна сохранить свою транзитную роль даже после запуска газопровода, поэтому лидер ФРГ выступила за гарантии для Киева при рассмотрении проекта, пишут «Известия». В то же время позиция Украины по «Северному потоку – 2» учитывается Берлином, отметила Меркель.

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует отказаться от участия в переизбрании на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН рассказал, что таким решением Меркель хочет спасти политическое лицо.
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