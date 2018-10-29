Меркель уйдет с поста канцлера через четыре года

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не собирается баллотироваться на новый срок в 2021 году по истечении четвертого срока ее полномочий во главе правительства. Б это она сообщила в ходе пресс-конференции, передает RT.

Ранее сообщалось, что Меркель покидает пост главы «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС). Она отказалась от участия в партийных выборах, которые намечены на декабрь 2018 года.

Ангела Меркель занимает пост немецкого канцлера с 22 ноября 2005 года.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН рассказал, почему Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС.