Меркель упрекнула Путина за Крымский мост

Россия возвела мост в аннексированный Крым, который теперь мешает судоходству в Керченском проливе. С такими обвинениями в адрес Москвы и лично президента Владимира Путина выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

В интервью газете Die Welt канцлер заявила, что сооружение существенно повлияло на судоходство в этом районе, значительно его ухудшив.

В пресс-службе Крымского моста разъяснили канцлеру ФРГ, что арка моста располагается над фарватерным участком, который спроектирован с учетом прохода всех судов.

«Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учётом гидрологии Керченского пролива. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Неделей ранее три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.