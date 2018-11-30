Меркель после ЧП с самолетом продолжила полет на саммит G20

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжила полет на саммит G20, который сегодня открывается в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Ранее с самолетом немецкого канцлера произошли неполадки, из-за которых он вынужден был прервать полет. Над Нидерландами экипаж принял решение развернуть правительственный самолет обратно в Германию, передает RT.

Сейчас Меркель находится в Мадриде и прибудет в Аргентину примерно через 13 часов, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Меркель абсолютно права в том,что Россию невозможно заставить делать то, что хочет Запад.







