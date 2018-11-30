Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

Меркель после ЧП с самолетом продолжила полет на саммит G20

30 Ноября 2018 в 11:35
Меркель после ЧП с самолетом продолжила полет на саммит G20

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжила полет на саммит G20, который сегодня открывается в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Ранее с самолетом немецкого канцлера произошли неполадки, из-за которых он вынужден был прервать полет. Над Нидерландами экипаж принял решение развернуть правительственный самолет обратно в Германию, передает RT.

Сейчас Меркель находится в Мадриде и прибудет в Аргентину примерно через 13 часов, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Меркель абсолютно права в том,что  Россию невозможно заставить делать то, что хочет Запад.



Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.