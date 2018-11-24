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Меркель «пообещала» Украине членство в ЕС через восемь лет

24 Ноября 2018 в 17:51
Меркель «пообещала» Украине членство в ЕС через восемь лет

Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала Украине примерный срок, который нужен для ее вступления в ЕС. С таким утверждением выступил заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

По словам политика, Меркель дала на это пять-восемь лет. В минувшую пятницу президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами заявил, что вопрос членства страны в ЕС решится в недалеком будущем. При этом он не стал называть конкретные сроки, пишет РИА Новости.

Ранее директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН связал заявление Порошенко с предвыборной борьбой в стране.

 

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