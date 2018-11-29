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Меркель понадеялась на «умный подход» Киева к инциденту в Керченском проливе

29 Ноября 2018 в 14:14
Меркель понадеялась на «умный подход» Киева к инциденту в Керченском проливе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Киев должен сохранять «умный подход» по отношению к инциденту в Черном море. Об этом политик рассказала на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине, передает RT.

Меркель отметила, что собирается обсудить инцидент в Керченском проливе с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В то же время немецкий канцлер попросила Украину сохранять умный подход, так как, по ее словам, разрешить ситуацию можно только в рамках переговоров.

«Военное решение невозможно», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее в Кремле отреагировали на призыв украинского президента Петра Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Российской стороне пришлось применить оружие, отмечает «Русская планета».

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