Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

Меркель подберут преемника

7 Декабря 2018 в 00:50
Меркель подберут преемника

Федеральный съезд Христианско-демократического союза открывается сегодня в Гамбурге.

Делегаты изберут преемника Ангелы Меркель, которая руководит немецкими консерваторами с апреля 2000 года.

В конце октября она объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост, передает ТАСС.

Выборы председателя ХДС состоятся уже в первый день съезда. На пост претендуют три человека, они же имеют и лучшие шансы. Это - генсекретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является одним из главных претендентов на пост председателя партии, посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока – 2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу, сообщает ARD.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что позиции Крамп-Карренбауэр приведут к тревожному развитию отношений между Москвой и Берлином.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.