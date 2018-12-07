Меркель подберут преемника

Федеральный съезд Христианско-демократического союза открывается сегодня в Гамбурге.

Делегаты изберут преемника Ангелы Меркель, которая руководит немецкими консерваторами с апреля 2000 года.

В конце октября она объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост, передает ТАСС.

Выборы председателя ХДС состоятся уже в первый день съезда. На пост претендуют три человека, они же имеют и лучшие шансы. Это - генсекретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является одним из главных претендентов на пост председателя партии, посчитала слишком радикальной мерой отказ от строительства «Северного потока – 2», подчеркнув, что Россия поставляла газ даже во время холодной войны. В то же время она допустила сокращение объёмов газа, который будет проходить по этому трубопроводу, сообщает ARD.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что позиции Крамп-Карренбауэр приведут к тревожному развитию отношений между Москвой и Берлином.