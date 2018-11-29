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Меркель объяснила санкции европейскими принципами

29 Ноября 2018 в 17:35
Меркель объяснила санкции европейскими принципами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, зачем необходимы санкции в отношении России. По ее словам, «дело в принципах». Поддерживая ограничительные меры, Германия осуждает действия Москвы, - сказала немецкий канцлер на открытии германо-украинского экономического форума в Берлине.

При этом Меркель отметила, что «сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой», передает RT.

По мнению канцлера, совершенно очевидно, что «вокруг России пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели» и Европа не может этого не видеть.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не исключил введения новых санкций в отношении России из-за конфликта с Украиной в Керченском проливе.

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