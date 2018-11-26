Меркель обеспокоилась ситуацией в Керченском проливе

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он обсудил с ней инцидент, произошедший в Керченском проливе 25 ноября. Об этом говорится на сайте украинского президента. В сообщении, в частности, говорится о «грубом акте агрессии России против Украины».

Отмечается, что немецкий канцлер выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и сообщила, что будет делать всё возможное для деэскалации ситуации.

25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Судна были задержаны вместе с членами экипажей, сообщают «Дни.ру».

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что велика вероятность, что парламентарии поддержат предложение президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории страны.

