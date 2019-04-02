Мэр Курска ушёл в отставку

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации, депутаты Курского горсобрания приняли отставку мэра.

Как отмечает RT, Овчаров покинет пост с 8 апреля. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Сергей Малахов.

Напомним, что Николай Овчаров занимал пост мэра с 2008 года. В 2013-м и 2017-м годах его избирали на конкурсной основе парламентарии Курского городского собрания.

На прошлой неделе медиа-пространство потрясла новость о том, что мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. Её шансы на эффективное управление городом оценил в эфире НСН бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин.