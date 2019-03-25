Домохозяйка, которая будет управлять городом

«По щам» - так вкратце можно описать результаты выборов мэра Усть-Илимска.

Победу на них одержала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая от ЛДПР. Она набрала 44,04% голосов, против 37,3%, которые получил кандидат от партии власти Сергей Зацепин. Выборы состоялись досрочно в связи с отставкой предыдущего мэра Вакиля Тулубаева, у которого вышел конфликт с депутатами городской думы. После того, как с предвыборной дистанции были сняты кандидаты Анатолий Дубас и Наиль Гарипов, конкуренцию представителю «Единой России» составили две домохозяйки и продавец. Казалось бы, задача избрания решена. Не тут-то было…

Итоги выборов в Усть-Илимске стали ответом на попытку прямого манипулирования общественным мнением, - указал в эфире НСН бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин. По его словам, проблему решили снять аппаратно, то есть снять с предвыборной гонки представителя КПРФ. Это «привело к тому, что весь коммунистический электорат пошёл и проголосовал против власти», - пояснил собеседник НСН. Кроме того, в последние дни перед голосованием было объявлено, что в случае победы Щекиной ее первым заместителем будет бывший мэр Усть-Илимска и бывший депутат заксобрания Анатолий Дубас. Фигура в городе популярная, так что даже коммунисты не стали выдвигать на выборах мэра своего кандидата, поддержав Дубаса, которому в результате было отказано в регистрации.

Отсутствие управленческого опыта у 28-летней победительницы мэрских выборов в Усть-Илимске отмечают опрошенные агентством ТАСС эксперты. Справится, - уверенность в этом высказал в эфире НСН бывший сотрудник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин.

«Та система вертикали власти, по которой сигнал, что и как делать, в какие сроки, идёт сверху до самого низа, помогает любому вменяемому человеку выполнять свои задачи. Поэтому, например, справляется же как-то худо-бедно Коновалов, руководитель целого региона, Хакасии. Хотя никакой финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался, был помощником юриста, а потом возглавлял отделение партии коммунистов в Хакасии. Теперь руководит регионом. Так что, я думаю, должна справиться и домохозяйка», - отметил Колядин.

Справились бы теперь с обидой представители партии власти. Выводы им предстоит сделать для них самих крайне нелицеприятные.

Всеволод Нерознак