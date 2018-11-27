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Медведи в Московском зоопарке погрузились в спячку

27 Ноября 2018 в 10:04
Медведи в Московском зоопарке погрузились в спячку

У двух гималайских медведей и одного бурого в Московском зоопарке начался сезон зимней спячки. Они уснули 23 ноября, говорится на сайте зоосада. По словам работников заведения, к спячке животных готовили несколько месяцев. Им давали много питательных кормов, в том числе кедровые орехи, мед и рыбу. Зоологи наблюдали за их состоянием и весом.

А вот в течение последних трех недель перед спячкой косолапых хищников посадили на диету, сократив рацион в два раза, сообщает телеканал «360». Последнюю неделю они ели лишь груши и яблоки. За два дня до спячки питомцам пришлось голодать. Это необходимо, чтобы очистить организм.

Медведи организовали себе удобное спальное место из соломы, в котором будут находиться всю зиму. За это время звери похудеют на две трети.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что к среде в Москве ожидается температура воздуха до -14°С ночью и -5°С -10°С днем. К середине недели температура будет ниже нормы на четыре градуса. 

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