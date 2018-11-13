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Медведев поставил ультиматум Швейцарии из-за Вексельберга и Дерипаски

13 Ноября 2018 в 18:03
Медведев поставил ультиматум Швейцарии из-за Вексельберга и Дерипаски

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет участвовать в Давосском экономическом форуме, если Швейцария не пригласит на него российских бизнесменов, находящихся под санкциями.

Глава российского кабмина обсудил эту ситуацию с президентом Швейцарии Аленом Берсе, сообщает RNS.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг и основной акционер «Русала» Олег Дерипаска получили уведомления о том, что не приглашены на Всемирный экономический форум, сообщает Ura.ru.

Форум состоится в Давосе в январе 2019 года.

Ранее председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал, что прогрессивная шкала налогообложения решила бы некоторые проблемы.

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