Медведев распорядился обновить КоАП до лета

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ должны подготовить Минюст и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Координировать эту работу будет вице-премьер Константин Чуйченко. Ранее сообщалось, что в правительстве часто обсуждается необходимость замены КоАП из-за большого количества поправок, которые в него вносятся. Последняя редакция кодекса проводилась 18 лет назад, в конце декабря 2001-го.

В начале марта Минздрав России обнародовал законопроект, который предлагает штрафовать врачей за недобросовестное оказание помощи. Глава Лиги пациентов Александр Саверский в эфире НСН назвал нужной предлагаемую меру. «Она необходима в связке с тем, чтобы из Уголовного кодекса убрать преступления врачей по неосторожности», - заявил он. Это, по словам специалиста, единственно возможный компромисс между врачами и пациентами, которого организация добивается уже более десяти лет.