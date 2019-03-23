Суббота
23 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Медведев распорядился обновить КоАП до лета

23 Марта 2019 в 12:23
Медведев распорядился обновить КоАП до лета

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ должны подготовить Минюст и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций. Координировать эту работу будет вице-премьер Константин Чуйченко. Ранее сообщалось, что в правительстве часто обсуждается необходимость замены КоАП из-за большого количества поправок, которые в него вносятся. Последняя редакция кодекса проводилась 18 лет назад, в конце декабря 2001-го.

В начале марта Минздрав России обнародовал законопроект, который предлагает штрафовать врачей за недобросовестное оказание помощи. Глава Лиги пациентов Александр Саверский в эфире НСН назвал нужной предлагаемую меру. «Она необходима в связке с тем, чтобы из Уголовного кодекса убрать преступления врачей по неосторожности», - заявил он. Это, по словам специалиста, единственно возможный компромисс между врачами и пациентами, которого организация добивается уже более десяти лет.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.