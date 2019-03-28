Медведев приостановил объединение Александринского театра и Театра имени Волкова

Глава российского правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле. Как сообщает ТАСС, он поручил провести широкое общественное обсуждение этого слияния.

«В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ», - приводит агентство слова пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

28 марта Мединский подписал приказ об объединении двух театров. Такое решение было принято, чтобы оптимизировать использование бюджетных средств и повысить его эффективность.

Как писала НСН, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выразил жёсткое неприятие решения министерства культуры РФ о слиянии Первого русского театра имени Волкова в Ярославле с Александринским театром Санкт-Петербурга. В интервью РИА Новости он назвал это «шокирующим событием».

Как напомнил Калягин, совсем недавно в Ярославле Владимир Путин торжественно открывал Год театра в России и говорил о необходимости сохранения вековых традиций русского театра.

На этом фоне, по словам Народного артиста России, чиновники, прикрываясь словами об оптимизации, ставят под угрозу существование легендарного российского театра. «Причем делают это исподтишка, келейно, как какую-то спецоперацию», - отметил глава СТД.