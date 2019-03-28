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Калягин шокирован слиянием Александринки с Волковским театром

28 Марта 2019 в 11:39
Калягин шокирован слиянием Александринки с Волковским театром

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выразил жёсткое неприятие решения министерства культуры РФ о слиянии Первого русского театра имени Волкова в Ярославле с Александринским театром Санкт-Петербурга. В интервью РИА Новости он назвал это «шокирующим событием».

Как напомнил Калягин, совсем недавно в Ярославле Владимир Путин торжественно открывал Год театра в России и говорил о необходимости сохранения вековых традиций русского театра.

На этом фоне, по словам Народного артиста России, чиновники, прикрываясь словами об оптимизации, ставят под угрозу существование легендарного российского театра. «Причем делают это исподтишка, келейно, как какую-то спецоперацию», - отметил глава СТД.

В свою очередь, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов завил о нецелесообразности объединения Александринки и Волковского театра. По словам главы региона, он уже провел ряд встреч в Москве на эту тему. Миронов также выразил возмущение в связи с тем, что решение принято без обсуждения с общественностью.

Объединить два старейших театра Росси накануне предложил министр культуры Владимир Мединский.

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