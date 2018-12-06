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Медведев подвел экономические итоги года

6 Декабря 2018 в 12:26
Медведев подвел экономические итоги года

Дмитрий Медведев в целом оценил экономические итоги как позитивные. Как пишет ТАСС, об этом премьер-министр заявил в ходе интервью пяти российским телеканалам. Также Медведев подчеркнул, что темпы роста экономики страны за 10 месяцев 2018-го составили 1,7%. По оценке главы кабмина, Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год к 2020-му, подчёркивает RT.

Напомним, «Разговор с Дмитрием Медведевым» в этом году проходит в одиннадцатый раз. По сложившейся традиции этим встречи премьера с представителями СМИ посвящены итогам года. Глава кабинета министров оценивает работу правительства, а также определяет основные задачи на будущее.

Добавим, в этом году интервью Дмитрия Медведева можно будет увидеть в прямом эфире в аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на канале правительства страны на YouTube, отмечает Газета.ру. Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что это давно назревшее и вполне логичное решение.

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