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Медведев отправил корабли в кругосветку

23 Марта 2019 в 15:13
Медведев отправил корабли в кругосветку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об организации кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Путешествие будет посвящено 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В экспедицию отправятся три учебнопарусных судна: «Паллада» выйдет из Владивостока, «Седов» — из Кронштадта, «Крузенштерн» — из Калининграда. «Седов» и «Паллада» обогнут земной шар, а «Крузенштерн» совершит трансатлантическое плавание. 

Ранее сообщалось, что Россия готовится к производству модернизированных фрегатов проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон». Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН призвал Россию становиться хозяйкой океанов. «Наша страна не должна дать возможность сосредоточить все силы на подступах к российским границам. Надо их сбить еще на подходе», - заявил он, высоко оценив боевой потенциал создаваемых российских кораблей.

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