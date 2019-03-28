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Медведев отказался от мандата Госдумы в поддержку Грудинина

28 Марта 2019 в 10:31
Медведев отказался от мандата Госдумы в поддержку Грудинина

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев принял решение отказаться от мандата Государственной думы в пользу бывшего депутата нижней палаты парламента Михаила Берулавы. Таким образом, он выполнил решение руководства партии, передает RT.

По словам Медведева, он пошёл на этот шаг в знак несогласия с решением Центральной избирательной комиссии, которая отказалась передать мандат директору «Совхоза имени Ленина» бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину. В интервью ТАСС Медведев назвал позицию ЦИК «беззаконием».

Место в Госдуме от партии КПРФ освободилось после кончины Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Президиум ЦК КПРФ единогласно решил передать мандат Грудинину, однако ЦИК «завернул» его кандидатуру. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение Центризбиркома «позорищем».

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН объяснил ранее, почему коммунисты ставят на Грудинина, несмотря на его очевидные проблемы с офшорами, которые всплыли в ходе предвыборной кампании.

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