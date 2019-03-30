Медики объяснили, почему ночью часто хочется в туалет

Японсике кардиологии объяснили причину ночной никтутрии— неудержимого желания справить нужду. О том, что заставляет человека просыпаться из-за желания сходить ночью в туалет, ученые дискутировали в Йокогаме на конференции JCS 2019.

Избыток жидкости в организме, связанный с большим потреблением соли, и высокое давление – две основные причины ночных позывов.

На основе анализа здоровья порядка тысячи японцев медики пришли к выводу, что ночные походы в туалет – признак развивающейся гипертонии. По мнению медиков, «лишний» ночной подъем на 40 процентов увеличивает риск развития гипертонии.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в беседе с НСН рассказал, как перепады давления можно вылечить сексом.