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МЧС предупредило жителей столичного региона об ухудшении погоды

21 Марта 2019 в 22:20
МЧС предупредило жителей столичного региона об ухудшении погоды

Мокрый снег и дождь, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы и Московской области в пятницу, сообщает Агентство «Москва».

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов быть вниманительными.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет в России предстоящее лето. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного. Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, сообщало НСН. 

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