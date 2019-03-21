МЧС предупредило жителей столичного региона об ухудшении погоды

Мокрый снег и дождь, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы и Московской области в пятницу, сообщает Агентство «Москва».

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов быть вниманительными.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет в России предстоящее лето. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного. Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, сообщало НСН.

