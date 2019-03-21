Зима вернётся в столичный регион к выходным

В последний день рабочей недели в столичном регионе будет по-зимнему снежной. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня», ссылаясь на «Метеовести». Метеорологи подчёркивают, что в пятницу североатлантический циклон принесет в Москву и область обильные осадки в виде мокрого снега – в регионе выпадет до 9 миллиметров. Специалисты добавили, что осадки будут сопровождаться усилением ветра, порывы которого местами могут составить до 18 метров в секунду. Кроме того, синоптики отметили, что ситуацию на дорогах может осложнить гололед. Все эти капризы погоды могут привести к возникновению множества мелких ДТП.

Между тем, ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет в России предстоящее лето. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета». Среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье, отмечает НСН.

Август будет теплым на северо-западе и в центре России, а также на севере Южного и Приволжского федеральных округов, севере Урала и в Красноярском крае, подчёркивает RT.