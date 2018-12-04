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Мбаппе признан лучшим молодым футболистом мира

4 Декабря 2018 в 00:17
Мбаппе признан лучшим молодым футболистом мира

Нападющий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала «France Football».

Француз стал первым лауреатом награды, которая носит имя Раймона Копа.

Другими претендентами на премию являлись Трент Александер-Арнолд, Патрик Кутроне и Джанлуиджи Доннарумма, передает RT.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев в эфире НСН назвал футбольную баталию хорватов с французами в Москве «удивительным финалом, подобного которому в мире еще не было».

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