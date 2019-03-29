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Матвиенко получила от Путина орден Андрея Первозванного

29 Марта 2019 в 14:15
Матвиенко получила от Путина орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность». Указ о высшей государственной награде в стране для спикера верхней палаты парламента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награждён писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Кроме того, тем же указом, эстрадная певица Ирина Понаровская удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Матвиенко, которой 7 апреля исполнится 70 лет, является председателем Совета Федерации с августа 2011 года. В 2003 году она была полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, в том же году стала губернатором Санкт-Петербурга, напоминает РИА ФАН.

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