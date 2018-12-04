Матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» перенесен в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» из Харькова в Киев.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе 12 декабря, передает «Интерфакс».

Ранее на заседании исполкома УЕФА было принято решение о том, что матчи под эгидой организации не будут проходить на стадионах городов, где действует военное положение.

Применение Россией военной силы против трёх кораблей ВМС Украины, пытавшихся пройти через Керченский пролив, было неоправданно с политической точки зрения. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. По его словам, встреча президентов России и США на саммите G20 была гораздо важнее формального сохранения неприкосновенности водной границы.

