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Мать девочки-маугли заявила, что судебное разбирательство – это происки врагов

12 Марта 2019 в 18:41
Мать девочки-маугли заявила, что судебное разбирательство – это происки врагов

Савеловский суд Москвы начал слушание дела 47-летней Ирины Гаращенко. Женщина оставила в на несколько дней пятилетнюю дочь одну в без еды и питья. По заявлению матери ребенка, суд на ней - это провокация, пишет Телеканал «360».

Гаращенко заявила, что несмотря на то, что одна растит дочь, планирует и дальше воспитывать ее самостоятельно. Она уточнила, что ребенок был желанным и для нее и для биологического отца, который сейчас отбывает уголовное наказание. Женщина уточнила, что ее супруга арестовали, когда дочери было четыре месяца.

По заявлению подсудимой ситуация, которая привела к возбуждению уголовного дела, была подстроена и является провокацией:

«Я не знаю, кто это мог сделать. Я хочу попасть в квартиру и увидеть — что там вообще происходит. Меня задержали возле квартиры. Квартира теперь опечатана и меня туда не пустили даже с документами. А враги… Завистники есть у каждого. Хотя в нашем с дочкой случае завидовать нечему», — добавила Гаращенко.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, как можно помочь девочке-маугли из Москвы.

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