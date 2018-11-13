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«Массандра» собрала «особо выдающийся» урожай винограда

13 Ноября 2018 в 16:03
«Массандра» собрала «особо выдающийся» урожай винограда

Предприятие «Массандра» собрало «особо выдающийся» урожай винограда впервые за 11 лет. Валовый сбор составил более 17 тонн, что на 24% выше плана и на 344 тонны больше, чем в прошлом году.

В результате виноделы получили возможность приготовить множество массандровских вин, в том числе довольно редкие марки, в том числе «Мускат белый Ливадия» и «Пино-гри Ай-Даниль», сообщает КИА.

Отмечается, что за всю историю агрометеонаблюдений, которые в «Массандре» ведутся с 1930 года, «особо выдающимся» урожай был лишь 16 раз. Последний из них – в 2007 году.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что легализация интернет-торговли поможет сократить процент контрафакта на рынке алкоголя.

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