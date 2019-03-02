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Маск разместил видео запуска Crew Dragon к МКС

2 Марта 2019 в 18:49
Маск разместил видео запуска Crew Dragon к МКС

Илон Маск на своей странице в Twitter провел прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon). Кроме того, он, также разместил видео из кабины корабля.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту после сегодняшнего старта с мыса Канаверал успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Космический корабль был выведен на орбиту. На его порту находится «пассажир» - манекен по имени Рипли, названный в честь героини из фильма «Чужие».

Планируется, что 3 марта Crew Dragon состыкуется с МКС.

Ранее в эфире НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.

 

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