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Маск поблагодарил Рогозина за поздравление

9 Марта 2019 в 11:22
Маск поблагодарил Рогозина за поздравление

Основатель компании Space X Илон Маск поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин поздравил с окончанием испытаний Маска и главу NASA. Глава госкорпорации также выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосе. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу МКС. Накануне американский космический корабль Dragon-2, стартовавший неделю назад, успешно приводнился в Атлантическом океане.

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