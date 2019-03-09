Маск поблагодарил Рогозина за поздравление

Основатель компании Space X Илон Маск поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. «Спасибо от имени Space X. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин поздравил с окончанием испытаний Маска и главу NASA. Глава госкорпорации также выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосе. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу МКС. Накануне американский космический корабль Dragon-2, стартовавший неделю назад, успешно приводнился в Атлантическом океане.