Dragon-2 совершил приводнение в Атлантике

Dragon-2. Фото: REUTERS / NASA / Anne McClain

Американский космический корабль Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане, сообщает NASA.

После стыковки беспилотного частного корабля Dragon-2 с Международной космической станцией экипаж МКС ощутил запах спирта. На основе проб установили наличие в воздухе молекул изопропилового спирта, который применяется в косметике, парфюмерии, бытовой химии, медицине. Наркотический эффект от него почти в два раза превышает аналогичное воздействие от пищевого этанола.

Причины возникновения необычного запаха устанавливает американская сторона.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2, который производит компания SpaceX предпринимателя Илона Маска, стартовал в субботу, 2 марта. На борту находился манекен для проверки параметров безопасности полета в предстоящем пилотируемом режиме.

Корабль пристыковался к МКС 3 марта. Этот момент был ознаменован ложным срабатыванием сигнализации на российском сегменте станции – приборы ошибочно показали отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».