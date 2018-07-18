Маск извинился перед британским дайвером за «педофила»

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принес извинения британскому дайверу, спасавшему детей из затопленной пещеры в Таиланде Верну Уонсорту.

Ранее дайвер заявил, что привезенная Маском мини-подлодка для эвакуации подростков из пещеры, является ни чем иным как пиар-ходом. В ответ у себя в твиттере предприниматель назвал британца педофилом.

Сейчас же Маск заявил, что ранние заявления были сделаны «в гневе» на некорректные слова дайвера о мини-субмарине, которая была создана из добрых побуждений, передает RT.

Ранее сообщалось, что извиниться Илона Маска призвали инвесторы Tesla.