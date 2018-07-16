Маск разругался с британским дайвером из-за своей мини-подлодки

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обозлился на британского дайвера Верне Ансворте, который принимал участие в спасении детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Как сообщает The Hollywood Reporter, дайвер на своей странице в твиттере назвал предложение Маска по спасению детей с помощью мини-субмарины «пиар-трюком». Он посоветовал миллиардеру «засунуть свою подлодку куда поглубже», передает RT.

В ответ Макс заявил в соцсети, что ни разу не видел в пещере во время проведения операции Ансворта и назвал его педофилом.

«Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом», — написал американский предприниматель.

Позднее Маск удалил свой пост, пишет «Газета.ру».

Операция по выводу из затопленной пещеры 12-ти участников юношеской футбольной команды и их тренера проводилась в пещере Тхам Луанг в Таиланде на прошлой неделе. Всех подростков удалось спасти.

Свой план по спасению ребят предложил Илон Маск, он лично прибыл на место происшествия, привезя мини-подлодку для эвакуации. Однако спасатели отказались от использования подводного аппарата, пишут «Новые известия».