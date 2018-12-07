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Машина сбила пешеходов в центре Москвы и скрылась

7 Декабря 2018 в 13:31
Машина сбила пешеходов в центре Москвы и скрылась

Машина сбила двух пешеходов в центре российской столицы, после чего уехала с места происшествия. Как уточнили ТАСС в ГИБДД, авария произошла на Покровском бульваре. Пострадали двое рабочих – уроженцев Средней Азии, они отправлены в больницу, передает RT.

По предварительным данным, на пешеходов наехал автомобиль такси. В Москве введён план «Перехват» по поиску скрывшегося водителя.

Ранее лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН поддержал инициативу об ужесточении ответственности за побег с места ДТП.


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