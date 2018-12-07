Машина сбила пешеходов в центре Москвы и скрылась

Машина сбила двух пешеходов в центре российской столицы, после чего уехала с места происшествия. Как уточнили ТАСС в ГИБДД, авария произошла на Покровском бульваре. Пострадали двое рабочих – уроженцев Средней Азии, они отправлены в больницу, передает RT .

По предварительным данным, на пешеходов наехал автомобиль такси. В Москве введён план «Перехват» по поиску скрывшегося водителя.



