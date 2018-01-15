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Мариничев: Биткоин должны запретить везде и всюду

15 Января 2018 в 12:45
Мариничев: Биткоин должны запретить везде и всюду

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев эфире НСН призвал запретить биткоин. По его словам, такие меры нужно предпринять, чтобы не допустить лёгкий переход из одного состояния общественного уклада к другому.

«Я не знаю, почему запретили биткоин. Его должны запретить везде и всюду. Любое госдурарство на планете должно вставлять палки в колёса в любой криптовалюте, поскольку простой переход из одного состояния общественного уклада в другое состояние бывает очень сильно болезненным. Но нужно точно так же понимать, что он неизбежен», - рассказал Марининчев.

Ранее во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв рассказал, сколько всего существует валют, в основу которых входит технология блокчейна. 

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