Мариничев: Биткоин должны запретить везде и всюду

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев эфире НСН призвал запретить биткоин. По его словам, такие меры нужно предпринять, чтобы не допустить лёгкий переход из одного состояния общественного уклада к другому.

«Я не знаю, почему запретили биткоин. Его должны запретить везде и всюду. Любое госдурарство на планете должно вставлять палки в колёса в любой криптовалюте, поскольку простой переход из одного состояния общественного уклада в другое состояние бывает очень сильно болезненным. Но нужно точно так же понимать, что он неизбежен», - рассказал Марининчев.

Ранее во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв рассказал, сколько всего существует валют, в основу которых входит технология блокчейна.