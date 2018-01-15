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Эксперт: Существует 902 криптовалюты на основе блокчейна

15 Января 2018 в 12:37
Эксперт: Существует 902 криптовалюты на основе блокчейна

Всего существует 615 криптовалют, которые можно майнить. Об этом в эфире НСН 15 января рассказал учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв.

«Всего валют, в основе которых лежит базовый блокчейн, 902. Валюты, которые можно майнить, – 615. Те, которые не нуждаются в майнинге, а используют другие механизмы – 287. Из них те, которые как-то торгуются, - 495. Из них с капитализацией больше 10 миллионов, - 156, из них с капитализацией больше 100 миллионов – 47. Капитализация, которая превышает 1 миллиард, - 15», - рассказал Трещёв.

В то же время директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что у криптовалют есть светлое будущее. По его мнению, за ними стоит глобальный бизнес, который мощнее и сильнее государства. 

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