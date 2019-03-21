Мандат Жореса Алферова достался депутату из Красноярска

Мандат умершего депутата, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова в Госдуме получит член законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. Там отметили, что, согласно федеральному закону, мандат будет передан первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в нижнюю палату, сообщает РЕН ТВ.

В четверг, 21 марта, ЦИК отказался передавать депутатский мандат директору подмосковного совхоза имени Ленина, бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Причиной называются его заграничные счета, отмечает Ura.ru.

Ранее журналист Максим Шевченко в эфире НСН высказал мнение, что Грудинин должен получить депутатский мандат в приоритетном порядке.