Мамаев может выйти из СИЗО

У Мамаева появился шанс выйти из следственного изолятора, сообщает сайт «Свободная пресса». ГСУ ГУ МВД по Москве изменило обвинения Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом. Произошло это после вмешательства прокуратуры Москвы, выявившей нарушения федерального законодательства.

Защита уже подала в Тверской суд ходатайство об изменении Мамаеву меры пресечения на освобождение под залог. Дата слушаний пока не назначена, об этом информирует «Росбалт» со ссылкой на источник.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин заявил НСН, что он уверен в искренних намерениях арестованного футболиста относительно религии.

«Любой человек, переживающий жизненные трудности, часто обращается к Богу. Я не знаю, был ли этот господин глубоко верующим до этого инцидента и до того, как попал в СИЗО. Я не исключаю, что был. Даже самый тяжкий осужденный преступник, даже те, которые находятся на пожизненном заключении, часто имеют у себя иконы, молятся, посещают храмы, если есть такая возможность», - прокомментировал протоиерей сообщения о том, что в камере осужденного за хулиганство футболиста Павла Мамаева появился иконостас.