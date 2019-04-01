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Мальчик-маугли госпитализирован в Новой Москве

1 Апреля 2019 в 11:49
Мальчик-маугли госпитализирован в Новой Москве

Сотрудники полиции обнаружили в Новой Москве мальчика-маугли. 9-летний ребенок был оставлен один дома без продуктов на длительное время, сообщает «ФедералПресс». Уточняется, что мальчик находился в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась медицинская помощь.

Известно, что мать ребенка была неоднократно привлечена к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Вопреки профилактическим мерам, она продолжает злоупотреблять алкогольными напитками и оставлять сына дома одного.

Пресс-служба УВД по ТиНАО сообщает, что на место происшествия были вызваны медицинские сотрудники, которые доставили ребенка в одну из городских клиник. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. На мать мальчика-маугли было заведено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил на пресс-конференции НСН о необходимости кризисных центров для родителей с несовершеннолетними детьми.

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